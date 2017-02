BARCELLONA, KOEMAN PER IL POST LUIS ENRIQUE

16 febbraio 2017

La sonora sconfitta patita dal Barcellona contro il Paris Saint Germain nell'andata degli ottavi di Champions League fa pensare alla fine di un ciclo comunque vincente. Chi dovrebbe pagare in primis è l'allenatore Luis Enrique. Per sostituirlo il Daily Mirror parla di Ronald Koeman, già blaugrana prima da calciatore dal 1989 al 1995 e poi come assistente di Louis Van Gaal e sulla panchina del Barcellona B dal 1998 al 2000.