Barcellona: il Psg fa sul serio per Neymar

18 luglio 2017

Sembrava essere fantamercato e invece no: il Psg fa sul serio per Neymar. Il presidente Nasser Al Khelaifi ha convocato una riunione d'urgenza con il ds Antero Henrique per pianificare il colpo: i parigini sono pronti a versare 222 milioni di euro nelle casse del Barcellona, ossia il valore della clausola rescissoria. Dal Brasile, intanto, fanno sapere che l'esterno avrebbe già accettato la nuova destinazione e il ricco ingaggio da 30 milioni a stagione. Neymar e suo padre, che gli fa da agente, si sono incontrati a Formentera per valutare la proposta. Ora Neymar Senior è atteso sotto la Tour Eiffel per discutere i dettagli di un'offerta clamorosa.



Il Barcellona, nelle ultime ore, ha provato a fare muro: "Resterà con noi al 200%", ha detto il vicepresidente Jordi Mestre. Parole di circostanza perché il Psg è davvero pronto a versare i soldi della clausola.



Intanto in Catalogna è già impazzato il toto-sostituto. C'è quel Gerard Deulofeu che è rientrato alla base, ma pare non essere ancora pronto per la maglia da titolare. Così il nome in cima alla lista dei desideri è Paulo Dybala già seguito a lungo. La Juve trema, i blaugrana potrebbero tornare all'assalto della Joya bianconera.