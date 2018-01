BARCELLONA, GRIEZMANN PIU' VICINO: "LA MAGLIA NUMERO 7 E' LIBERA PER LUI"

20 gennaio 2018

El Mundo Deportivo e Sport, i due quotidiani sportivi più vicini al Barcellona, non hanno dubbi. Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e sarà un calciatore blaugrana dal prossimo giugno. L'ultimo indizio: il club catalano ha deciso di non assegnare a nessuno il numero di maglia che era di Turan, ora volato in Turchia. Il numero 7 finirà sulla schiena del fuoriclasse francese.