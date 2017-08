BARCELLONA: FATTA PER DEMBELE', OPERAZIONE DA 150 MLN

24 agosto 2017

Un pericolo in più per la Juve: Ousmane Dembélé. Il Barcellona, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League, hanno chiuso l'affare con il Borussia Dortmund: 150 milioni di euro (120 + 30 di bonus) per l'attaccante francese che ha il compito di sostituire Neymar. È il secondo giocatore più pagato di sempre. L'annuncio verrà dato domani quando è stata convocata una conferenza stampa del Borussia Dortmund.