BARCELLONA, FATTA PER COUTINHO

26 luglio 2017

Il Barcellona accelera per Philippe Coutinho. Secondo l'emittente spagnola RAC1 il club catalano avrebbe raggiunto un accordo totale con il giocatore e ora resta solo da definire la trattativa con il Liverpool. In un primo momento sembrava tutto fatto per 75 milioni di euro, ma probabilmente ai Reds andranno almeno altri cinque milioni.