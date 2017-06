Barcellona, esercitata la "recompra" per Deulofeu

30 giugno 2017

".Sei mesi di buon livello al Milan gli sono valsi la chiamata del Barcellona, ma l'unica cosa certa è che Gerard Deulofeu non è più un giocatore dell'Everton. Se il suo futuro sarà o meno a tinte blaugrana è ancora tutto da decidere, intanto il suo cartellino è stato ricomprato per 12 milioni di euro dalla casa madre. Il classe 1994 torna al Camp Nou a distanza di quattro anni, ma le parti si incontreranno per decidere quale sarà il futuro dell'attaccante che ha diversi estimatori anche in Italia, Roma e Juventus su tutte.



Ecco il comunicato ufficiale del club catalano: "FC Barcelona ha esercitato il suo diritto di riacquistare il giocatore Gerard Deulofeu. Nei prossimi giorni le condizioni saranno efficaci per effettuare l'operazione sia con Everton e con il giocatore. Contratto di Deulofeu con il Barcellona fino 30 giugno 2019