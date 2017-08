BARCELLONA: DYBALA E ERIKSEN

11 agosto 2017

Il muro del Liverpool per Coutinho costringe il Barcellona a cambiare obiettivi per colmare il vuoto lasciato da Neymar. Torna così d'attualità il nome di Paulo Dybala. Secondo Mundo Deportivo la richiesta di 120 milioni per la Joya, inizialmente ritenuta troppo elevata, è stata riconsiderata dalla dirigenza spagnola. Il Barcellona però guarda all'attacco ma non solo: secondo quanto scrive il Daily Express i blaugrana starebbero puntando il talentuoso centrocampista offensivo del Tottenham Christian Eriksen.