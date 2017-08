BARCELLONA-DYBALA, DECIDE LA JOYA

1 agosto 2017

In attesa che si definisca la vicenda Neymar, il Barcellona tiene in caldo diverse piste per la sua sostituzione. Fra gli obiettivi più caldi c'è sempre Paulo Dybala. La Joya ha un contratto con la Juventus fino al 2021. Secondo Mundo Deportivo, però, proprio in occasione del nuovo contratto di Dybala le parti si sarebbero accordate verbalmente di liberare il giocatore in caso di una offerta del Barcellona pari o superiore ai 120 milioni. In realtà sempre secondo la stampa iberica l'ultima parola, quella decisiva, spetterà sempre al giocatore.