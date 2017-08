BARCELLONA-DORTMUND, SI' A 100 MLN PER DEMBÉLÉ MA...

14 agosto 2017

Le trattative tra Barcellona e Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante francese Ousmane Dembélé "avanzano a passi da gigante e la conclusione dell'affare si sta avvicinando". Lo scrive Sport, secondo cui il club tedesco sembrerebbe orientato a dire sì alla proposta di 100 milioni di euro per il trasferimento. Ma oltre alla parte fisa, il Borussia ne vorrebbe anche 30 di bonus e su queste le parti stanno negoziando in queste ore.