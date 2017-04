BARCELLONA: "DEULOFEU CON NOI IL PROSSIMO ANNO"

16 aprile 2017

Sono sempre più ridotte le possibilità di vedere Deulofeu con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Il Barcellona, infatti, ha intenzione di riscattare dall'Everton il cartellino dell'attaccante, come confermato ieri dal direttore tecnico blaugrana, Robert Fernandez, al termine di Barcellona-Real Sociedad: "Deulofeu è un'opzione per il futuro del Barça - le sue parole a TV3 -, possiamo riscattarlo per 12 milioni di euro e lo faremo. Se resterà? Sicuramente si, giocherà nel Barcellona nella prossima stagione".