BARCELLONA: DEMBELE E SERI

22 agosto 2017

Doppio colpo di mercato in vista per il Barcellona, impegnato nella ricerca dei top player con cui colmare il vuoto lasciato da Neymar. I blaugrana sono vicini a Ousmane Dembelé e Jean Michael Seri: lo riferisce il 'Mundo Deportivo'. L'operazione che porterà l'attaccante francese dal Borussia Dortmund al Camp Nou dovrebbe chiudersi sui 100 milioni, più 30 di bonus. Per l'ivoriano, già cercato nelle scorse settimane dalla Roma, i catalani sborseranno circa 40 milioni di euro: l'ok del Nizza arriverà presumibilmente dopo la partita di questa sera contro il Napoli, valida per il ritorno del preliminare di Champions League. Con il suo nuovo club Seri firmerà un contratto quadriennale. L'insaziabile Barça non ha perso tuttavia la speranza di arrivare a Coutinho: la trattativa continua ad essere complicata, visto che il Liverpool e' irremovibile. I blaugrana pero' considerano l'ingaggio del brasiliano ex Inter, che ha chiesto ai Reds la cessione, una priorita' e faranno un ulteriore tentativo.