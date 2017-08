BARCELLONA: COUTINHO, VIA LIBERA DEL LIVERPOOL

6 agosto 2017

Philippe Coutinho è sempre più vicino al Barcellona. Dopo l'accordo ormai raggiunto con il giocatore, anche il Liverpool ha dato il via libera per la cessione del brasiliano. Martedì o mercoledì i dirigenti blaugrana andranno dai Reds per chiudere l'operazione, che potrebbe superare i 100 milioni di euro.