BARCELLONA-COUTINHO: IL LIVERPOOL NON CONVOCA IL BRASILIANO IN FA CUP

4 gennaio 2018

Coutinho al Barcellona è solo questione di tempo. Un ulteriore indizio viene dall'esclusione del brasiliano dalla lista dei convocati del Liverpool per il derby di Fa Cup contro l'Everton di domani. Il tecnico dei Reds Klopp ha parlato di assenza dovuta a un infortunio: "Penso però che sarà a disposizione per la sfida con il Manchester City del 14 gennaio. Andrà via a gennaio? Non ho niente da dire a riguardo, niente da dire che aiuterebbe me, il club o il giocatore".