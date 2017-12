BARCELLONA: COUTINHO E GRIEZMANN

29 dicembre 2017

Il Barcellona pensa in grande per le prossime finestre di mercato. Il non aver investito totalmente i 222 milioni arrivati nelle casse dalla cessione di Neymar mette i catalani in ottima posizione. Secondo il 'Mundo Deportivo' gli obiettivi principali sono due: Philippe Coutinho ed Antoine Griezmann. Con il brasiliano del Liverpool l'accordo è chiuso già dalla scorsa estate. Il calciatore dovrebbe arrivare in Spagna già a gennaio. Per l'estate, invece, si punta ad Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Sul lato uscite invece Mascherano e destinato alla Cina ed anche Arda Turan partirà. Il club deve anche firmare i rinnovi contrattuali di Sergi Roberto e Gerard Pique'. Per questo motivo, in caso di offerte congrue, dopo il mondiale potrebbero partire anche altri giocatori di rilievo come il portoghese Andre Gomes e pure il croato Ivan Rakitic.