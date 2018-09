BARCELLONA, CONFERMATO L'INTERESSE PER PÉPÉ

20/09/2018

Quattro gol e tre assist in cinque partite disputate in questo avvio di campionato hanno convinto sempre più il Barcellona a puntare su Nicolas Pépé. Il 23enne, che sta facendo le fortune del Lille in Ligue 1, è stato al centro di un derby di mercato in quel di Siviglia questa estate, ma nessuno dei due club (Betis e Siviglia) è riuscito ad avere la meglio. Secondo quanto trapela dalla Francia i blaugrana avrebbero preso contatti per provare a strappare l'attaccante magari già per il prossimo mercato invernale.