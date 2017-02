BARCELLONA, CASTRO PER LA FASCIA DESTRA

13 febbraio 2017

Dopo il grave infortunio alla caviglia che ha messo fuori gioco Aleix Vidal (per cui si parla di almeno 5 mesi di stop), il Barcellona torna sul mercato alla ricerca di un esterno destro. Tra i tanti nomi sulla lista dei dirigenti blaugrana, il Mundo Deportivo si sofferma in particolare su quello di Johnny Castro del Celta Vigo. Secondo il quotidiano spagnolo sarebbe stato il tecnico Luis Enrique a indicare nel difensore spagnolo il giusto profilo per il Barça.