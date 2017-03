BARCELLONA, C'E' ANCHE ALLEGRI

2 marzo 2017

L'addio di Luis Enrique al Barcellona potrebbe dare il via al valzer estivo della panchine. In attesa di capire se l'annucio dell'allenatore blaugrana scatenerà un effetto domino, in Catalogna si pensa già al sostituto dell'ex romanista. E nella lunga lista dei papabili non poteva mancare il nome di Massimiliano Allegri. Sul livornese si vocifera che possa lasciare la Juve a fine stagione, anche se la destinazione più probabile pare essere l'Arsenal.