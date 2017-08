BARCELLONA, ARRIVATI I SOLDI PER NEYMAR: ORA IL TRANSFER

11 agosto 2017

Sta per arrivare il transfer che permetterà a Neymar di scendere in campo con il Psg. Secondo quanto riportano il Mundo Deportivo e Sport.es e come ha confermato L'Equipe, il Barcellona ha finalmente incassato i 222 milioni della clausola. I blaugrana, dunque, ora possono accedere alla liquidità relativa al trasferimento: sono stati completati tutti i passaggi burocratici. Ora quindi il Barcellona può concedere il transfer per il giocatore.