BARCELLONA: "ALLEGRI NON VERRA' DA NOI"

21 marzo 2017

Il Barcellona non ha ancora scelto il nuovo tecnico, ma smentisce categoricamente di aver pensato ad Allegri. ""Non è vero che Allegri diventerà il nostro nuovo allenatore", ha spiegato il ds Robert Fernandez a Cadena Ser. "Unzue conosce bene la realtà del club, incluso il sistema di gioco e i giocatori, quindi è preparato per questo ruolo - ha aggiunto -. Valverde? Ha disputato ottime stagioni in passato e non solo all'Athletic Bilbao".