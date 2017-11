BARAK: "STO BENE ALL'UDINESE E VOGLIO CRESCERE QUI"

31 ottobre 2017

Il giovane centrocampista dell'Udinese Barak ha parlato alla Gazzetta dello Sport del proprio futuro: "All'Udinese sto bene e qui devo crescere, non mi pongo il problema di quel che sarà. Vedremo, in Italia ci sono squadre importanti. In Europa mi piacciono Arsenal e Barcellona. Juventus o Napoli? La Juve è fortissima ma ammiro il gioco del Napoli: sono fantastici".