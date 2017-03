BARÇA, TUTTO SU DYBALA SE PARTE NEYMAR

25 marzo 2017

L'indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona in estate potrebbe mettere in scena una vera e propria rivoluzione in attacco. Neymar è finito nel mirino di PSG, Manchester United e Chelsea: se il brasiliano dovesse partire, i blaugrana potrebbero bussare alla porta della Juventus per Paulo Dybala.