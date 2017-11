BARÇA, MESSI: TRE ALTERNATIVE A COUTINHO

8 novembre 2017

Leo Messi non solo incanta in campo e trascina la squadra, ma veste anche i panni del "direttore sportivo". Se non dovesse andare in porto l'assalto a Coutinho, stando al Daily Express, la Pulce avrebbe indicato infatti tre alternative per il mercato: Thomas Lemar del Monaco, Nabil Fekir del Lione e Riyad Mahrez del Leicester.