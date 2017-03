BARÇA, JORDI ALBA: "VOGLIO GIOCARE DI PIU'"

21 marzo 2017

Ai microfoni di 'Movistar', Jordi Alba chiede un maggior utilizzo a Luis Enrique. Da quando il tecnico asturiano è passato alla difesa a 3, il terzino spagnolo ha perso i gradi di titolare: "Non sto ricevendo il minutaggio che vorrei, sono in grado di giocare anche con la difesa a tre. Io sto lavorando sempre al massimo come ho sempre fatto".