BARÇA, INIESTA: "RINNOVO? NON HO ANCORA DECISO"

20 agosto 2017

In un'intervista al 'Pais', Andres Iniesta ammette di non avere ancora deciso se rinnovare con il Barcellona. Sul fenomeno blaugrana Inter e Juve stanno così alla finestra. "In effetti non ho ancora rinnovato. Ho sperimentato molti sentimenti, ma penso che sia normale in questi casi. E’ uno scenario che anni fa nemmeno avrei mai immaginato. Sto pensando al mio futuro come mai fatto prima".