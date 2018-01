BARÇA: IN ARRIVO ANCHE YERRY MINA

7 gennaio 2018

Secondo colpo in canna per il Barcellona. Dopo Philippe Coutinho, il club blaugrana è a un passo da Yerry Mina. Il difensore colombiano verrà prelevato dal Palmeiras per una cifra di circa 11 milioni di euro. Il suo arrivo in Catalogna, come riporta 'Radio Caracol', è atteso tra lunedì e martedì. Nella rosa di Valverde prenderà il posto di Javier Mascherano destinato alla Cina.