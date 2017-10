BARÇA: IL PIANO PER COUTINHO

29 ottobre 2017

Il Sunday Express ha svelato il piano del Barcellona per Philippe Coutinho. Già nel mercato di gennaio il club blaugrana vorrebbe assicurarsi centrocampista del Liverpool mettendo sul piatto un anticipo di 75 milioni per assicurarsi poi l'acquisto a giugno per la cifra complessiva di 132 milioni di sterline.