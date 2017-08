BARÇA-DORTMUND: ACCORDO PER DEMBÉLÉ

24 agosto 2017

Barcellona e Borussia Dortmund avrebbero trovato l'accordo per Ousmane Dembélé. Secondo 'beIN Sports', dopo una lunga trattativa i due club chiuderanno l'operazione sulla base di 120 milioni di euro come fisso e altri 30 legati ai bonus. In giornata la riunione decisiva.