BARÇA: 80 MILIONI PER COUTINHO

21 luglio 2017

Il Barcellona è al lavoro per rimpiazzare Neymar, in caso di doloroso addio. Come rivela la BBC, l'erede si tratta di un connazionale del brasiliano diretto al Psg: Philippe Coutinho, per il quale i catalani avrebbero presentato al Liverpool un'offerta ufficiale di 80 milioni euro.