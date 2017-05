BALOTELLI VERSO IL LAS PALMAS

8 maggio 2017

Mario Balotelli potrebbe andare a giocare in Spagna nella prossima stagione. Secondo quanto riporta 'Cope Canarias' l'attaccante del Nizza, in scadenza a giugno, e' finito nel mirino del Las Palmas, che potrebbe offrirgli un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. In questa stagione in Ligue 1 'Supermario' ha segnato finora 15 reti.