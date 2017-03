BALLARDINI: "MAI STATO VICINO AL PALERMO"

25 marzo 2017

A margine dell'evento 'La Marsa Football Conference', l'ex tecnico del Palermo Davide Ballardini ha parlato delle voci di un suo possibile ritorno: "Non mi ha contattato nessuno. Quando vengo accostato al Palermo mi viene sempre la pelle d'oca. Sono molto legato al Palermo. Dispiace che si trovi in questa situazione. Zamparini ha detto che il Palermo con me avrebbe 8-10 punti in più? Sono grato al presidente, è una persona alla quale devo molto. Io ho svolto bene il mio lavoro".