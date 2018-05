Bale costa 380 milioni di euro: sogno impossibile per Mourinho?

29 maggio 2018

Bale pretende maggiore spazio: nelle prossime due settimane il suo procuratore, Jonathan Barnett, incontrerà il presidente del Real Madrid Florentino Perez per discutere del futuro dell'attaccante, arrivato nell'estate 2013 ai merengues dal Tottenham per 100 milioni di euro, che ha un contratto fino al 2022. E' da un anno che in Inghilterra parlano della volontà dello United di riportare Bale in Premier League. L'uscita del giocatore dopo il trionfo del Real a Kiev da un lato apre uno spiraglio ai Red Devils - che però devono vedersela con la concorrenza del Bayern Monaco. Ma a questo punto, se Perez decidesse di lasciar partire il gallese, cercherebbe di valorizzare al massimo il suo gioiello. Ed è proprio questo aspetto che spaventa Mourinho, come riportano i tabloid inglesi: tra prezzo del giocatore, valutato 200 milioni di sterline, e stipendio (al Real guadagna 650 mila sterline a settimana) un ingaggio quadriennale costerebbe al club spagnolo 380 milioni di euro. Una cifra spaventosa. I padroni dello United sono disposti a quella follia?