BALDISSONI: "TOTTI? ULTIMO DERBY IN CAMPO"

30 aprile 2017

Mauro Baldissoni ha parlato del futuro di Totti ai microfoni di Premium Sport. "Ultimo derby per Totti? Francesco ha un contratto di sei anni, quindi vivrà molti altri derby anche se fuori dal campo - ha spiegato -. Il suo contratto da calciatore scade a giugno ma poi ha pronto un contratto di altri sei anni. Per il momento non lo vediamo in campo ma sarà con noi per vivere molti altri derby".