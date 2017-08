BACCA, L'AG. INSISTE: "VUOLE IL SIVIGLIA"

5 agosto 2017

Sergio Barila, agente di Bacca, ha ribadito ad AS l'intenzione del colombiano di trasferirsi in Spagna: "È ormai noto che Carlos voglia tornare al Siviglia. Ha vissuto un periodo splendido personale e a livello sportivo in quella città, per questo vuole tornare. È un anno importante per i calciatori, quello del Mondiale, devono giocare per prenderne parte. Sta bene fisicamente, è pronto per fare una buona stagione".