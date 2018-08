B. DORTMUND, SIRENE SPAGNOLE PER KAGAWA

30/08/2018

Secondo quanto riportato da Kicker il centrocampista giapponese Shinji Kagawa piace molto al Siviglia. Il club spagnolo avrebbe mostrato il proprio interesse per il classe '89, ma non si registrano in questo momento offerte ufficiali avanzate al Borussia Dortmund, squadra che ne detiene il cartellino con la quale andrà in scadenza nel 2020.