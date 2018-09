B. DORTMUND, IL CONSIGLIO DI GROßKREUTZ: "GÖTZE DEVE ANDARE AL LIVERPOOL"

25/09/2018

"Sono molto dispiaciuto per Götze e per tutto ciò che viene scritto su di lui. Contro il Brugge hanno giocato male tutti, non solo lui". Queste le parole dell'ex Dortmund Kevin Großkreutz che ha dato un consiglio all'amico: "Forse sarebbe meglio per lui andare all'estero il prossimo gennaio per trovare un po' di pace e per tornare a brillare come un tempo. Klopp lo conosce bene e sarebbe un ottimo acquisto per il Liverpool".