B. DORTMUND: "AUBAMEYANG NON PARTIRA'"

22 marzo 2017

Il dg del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha blindato Aubameyang. "Non ho informazioni che mi facciano pensare che lascerà il club in estate. Nel caso in cui dovessero arrivare offerte, ci sederemmo con lui e ne parleremmo apertamente. In ogni caso, il Dortmund guadagnerebbe una cifra pazzesca dalla sua cessione. Detto questo: speriamo che resti", ha detto.