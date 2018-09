AVELLINO, SFORZINI PRONTO ALLA FIRMA

11/09/2018

Ferdinando Sforzini è ad Avellino ed è pronto per firmare con gli irpini. Secondo quanto riferito da tuttoavellino.it, il centravanti, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche a Roma, ha raggiunto nel pomeriggio la città campana per conoscere i suoi nuovi compagni e firmare il contratto con i neroverdi.