AUSTRIA, FODA NUOVO CT

31 ottobre 2017

Franco Foda, ex allenatore dello Sturm Graz, è il nuovo commissario tecnico dell'Austria. Il 51enne tedesco sostituisce lo svizzero Marcel Koller che ha deciso di abbandonare la panchina dopo aver fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo 2018. La Federazione austriaca ha annunciato in un comunicato che il contratto di Foda sarà valido fino agli Europei 2020 qualora dovesse ottenere la qualificazione; in caso contrario si estenderà fino al termine del 2019.