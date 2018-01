AUSTRALIA, VAN MARWIJK NUOVO CT

25 gennaio 2018

Bert van Marwijk è il nuovo commissario tecnico dell'Australia. Lo rende noto la Federcalcio australiana. L'olandese guiderà i 'Socceroos' ai Mondiali di Russia. Il tecnico 65enne "conosce bene la nostra squadra e il suo gioco perché lo ha studiato da vicino quando allenava l'Arabia Saudita, nostro avversario nella qualificazione asiatica dell'anno scorso", questo il commento del capo della federazione, Steven Lowy. Bert van Marwijk, ex allenatore dell'Olanda nella finale dei Mondiali del 2010, è stato anche tecnico del Feyenoord, di Borussia Dortmund e Amburgo. "La Nazionale non andrà in Russia solo per partecipare", ha dichiarato il neo ct. "Cercheremo di vincere tutte le partite", ha aggiunto. La panchina dei Socceroos era stata lasciata libera dal dimissionario Ange Postecoglu. L'Australia è inserita nel Gruppo C, con Francia, Danimarca e Perù.