AUSILIO: "SCHICK CI PIACE MA..."

20 agosto 2017

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha fatto il punto sul mercato prima del match contro la Fiorentina: "Mercato? Abbiamo ben chiare le strategie, ma la squadra che presentiamo oggi è quella che sostanzialmente farà tutta la stagione. Candreva? È incedibile. Schick? È un giocatore che ci piace, però non ci sono solo gli aspetti tecnici da valutare. Ci sono anche quelli economici che spesso fanno fare valutazioni diverse. Se tutto va bene domani ci sarà lo scambio tra Kondogbia e Cancelo, ma è ancora presto per l’ufficialità. Stiamo lavorando per trovare un centrale difensivo, in effetti qualcosa lì manca. Ma tra comprare un giocatore adesso, magari spendendo tanto e per poi scoprire che non era quello che faceva al caso nostro e aspettare un’occasione migliore, preferiamo aspettare".