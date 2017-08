AUSILIO: "ACQUISTI SOLO IN CASO DI CESSIONI"

26 agosto 2017

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, fa il punto sul mercato dell'Inter prima del match contro la Roma: “Sono tanti i bravi calciatori, in giro per il mondo, che piacciono all’Inter. Ma poi ce ne passa prima che si creino le condizioni per farli arrivare da noi. Schick ci piace molto, non ci siamo mai nascosti e pensavamo anche di chiudere, ma i numeri sono diventati importanti, anche per via dei paletti del fair play finanziario. Quindi avanti un altro. Dalbert? Ci sono dei meccanismi di reparto da assimilare e non lo si fa un pochi giorni: è un giocatore forte e di prospettiva e l’inserimento avverrà per gradi. Keita? Al di là di Keita, qualsiasi operazione si farà solo se uscirà qualcuno.”