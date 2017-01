AUSILIO: "VERRATTI? IL PSG NON VENDE"

28 gennaio 2017

Ausilio ha fatto il punto sui sogni di mercato dell'Inter, da Berardi a Bernardeschi passando per Verratti. Il ds dell'Inter, in esclusiva a Premium Sport, ha detto: "Chi vorrei tra Berardi e Bernardeschi se potessi scegliere? Il mister ha parlato essendo amante del calcio e dei bravi giocatori. Sono giocatori di altre società, noi possiamo solo apprezzarli perché sono bravissimi e italiani. Suning vuole costruire un gruppo italiano? Questa è più una cosa mediatica, siamo partiti con questa idea ma solo se sono giocatori di qualità. Poi se sono ragazzi italiani ancora meglio ma l’Inter ha il dovere di guardare la qualità e se ci sono giocatori forti di altre nazionalità abbiamo il dovere di osservarli. Questa sera in panchina avremo Pinamonti e siamo orgogliosi di questo perché è un ragazzo del nostro settore giovanile. Verratti per il futuro? Gioca in una società che non mi risulta che venda con piacere i suoi tesserati".