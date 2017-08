AUSILIO: "STUDIAMO IL RINNOVO DI PERISIC"

3 agosto 2017

Piero Ausilio, ds dell'Inter, intervistato in esclusiva da Premium Sport ha spiegato: "Vogliamo che Perisic e Candreva rimangano con noi. Rinnovo di Perisic? Ne stiamo parlando, è una volontà che abbiamo come società, è qui da solo due anni e ha contratto per tre, ma ha dimostrato di meritarsi qualcosa in più per dimostrare la nostra volontà di fare una grande squadra con lui".