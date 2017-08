AUSILIO: "PER DALBERT CI SIAMO, MURILLO PUÒ RESTARE"

3 agosto 2017

Tante notizie di mercato nell'intervista esclusiva di Premium Sport al ds dell'Inter Ausilio: "Per Dalbert manca ancora qualcosa, ovvero le firme e gli accordi, quindi manca tanto. C'è la disponibilità del calciatore, col Nizza abbiam parlato, la direzione è quella. Diverso il discorso per Karamoh: abbiamo formulato un'offerta ma c'è ancora distanza. Murillo al Valencia? C'è interesse, ma non ci scommetterei".