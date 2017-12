AUDAX ITALIANO: PRESO IL LOCO ABREU

27 dicembre 2017

La carriera da giramondo di Sebastian Abreu non ha mai fine. Il 'Loco', infatti, giocherà nel 2018 in Cile con la maglia dell'Audax Italiano, club che milita nella massima serie locale. L'annuncio è stato dato dalla stessa società. Per l'attaccante uruguayano, 41 anni, si tratta della 26a squadra della sua lunghissima carriera.