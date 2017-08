AUBAMEYANG: "VEDIAMO COSA SUCCEDE"

12 agosto 2017

Tripletta in Coppa di Germania, ma il futuro di Aubameyang al Borussia Dortmund non è assicurato, come ha rivelato lo stesso attaccante ai microfoni di Sky Sports: "Se i tifosi devono essere preoccupati per un mio probabile addio? Sono domande da non fare queste, vediamo cosa succede. Non è un momento facile per noi, ma non posso dire niente di più".