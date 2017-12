AUBAMEYANG: "ATLETICO MADRID? PUO' SUCCEDERE DI TUTTO"

22 dicembre 2017

Pierre-Emerick Aubameyang non smentisce le voci sul suo possibile trasferimento all'Atletico Madrid e, anzi, in qualche modo le alimenta: "Possono succedere molte cose durante il mercato - dice a Ouest-France -. Non ho firmato nessun rinnovo col Borussia Dortmund in questi giorni. Atletico Madrid? Sappiamo tutti che cercheranno dei nuovi giocatori. Credo che Griezmann partirà, può succedere di tutto".