Aubameyang, affare fatto con il Guangzhou Evergrande

6 gennaio 2018

Sognava il Real Madrid o il Milan , ma Pierre-Emerick Aubameyang giocherà al Guangzhou Evergrande . L'attaccante gabonese ha ormai ceduto alle lusinghe dei cinesi e lascerà il Borussia Dortmund . Ad attenderlo in Cina c'è Fabio Cannavaro che sborserà 72 milioni di euro per averlo battendo la concorrenza del Beijing Guoan. Accordo anche sull'ingaggio, ma le cifre, sicuramente altissime, restano top secret.

Il rapporto con i gialloneri era ormai logoro da tempo, ma la scelta del 28enne sorprende. Aubameyang resta un dei più forti attaccanti in circolazione e vederlo giocare in Cina lascia l'amaro in bocca. Il gabonese resterà in Germania fino al termine della stagione e quindi affronterà anche l'Atalanta in Europa League.