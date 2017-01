AUBAMEYANG: "IO MAI AL BAYERN"

20 gennaio 2017

"Non andrò mai al Bayern Monaco, sarebbe una cosa troppo difficile da accettare per i tifosi del Borussia Dortmund". La promessa arriva da Pierre-Emerick Aubameyang, idolo dei supporter gialloneri e attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Gabon, dove la 'Bild' lo ha intervistato.