ATLETICO: VIETTO ALLO SPORTING LISBONA

28 dicembre 2017

Manca solo l'ufficialità, ma c'è ormai l'accordo su tutto per il passaggio di Luciano Vietto dall'Atletico Madrid allo Sporing Lisbona. L'attaccante argentino, che non segna da più di un anno, si trasferirà in Portogallo con la formula del prestito fino a fine stagione e diritto di riscatto a 10 milioni di euro.